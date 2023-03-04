Челсі на своєму полі приймав у 26 турі Лідс. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перші хвилини зустрічі видалися не дуже насиченими подіями. Команди придивлялись один до одного. Гострий момент вийшов з кутового, який подавали гравці Челсі. Фофана пробив вище перекладини. Хаверц мав чудову нагоду відкрити рахунок, але вдало зіграв на виході голкіпер Мільє. Черед декілька хвилин Феліш мав забивати, але пробив у поперечину. Найкращий момент Лідса був зі штрафного, який невдало пробив Харрісон.

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Другий тайм розпочався з атаки підопічних Поттера. Відкрити рахунок вдалося тільки на 53 хвилині матчі. Фофана забив після подачі кутового, вистрибнувши краще за всіх. Лідс мав нагоду зрівняти рахунок на табло, але всі їхні старання були марні.

Завдяки перемозі Челсі набрав 34 очки. Піднятися в турнірній таблиці це не допомогло. Команда Поттера залишається на 10 сходинці. Лідс посідає 17 сходинку, маючи у своєму активі 22 бали. Зауважимо, що головний тренер Челсі Поттер так і не випустив на поле Михайла Мудрика. Український вінгер весь матч просидів на лаві запасних.

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