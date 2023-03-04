Челсі "відчайдушно прагне" підписати нового нападника влітку, а в шорт-листі лондонців перебуває Душан Влаховіч, повідомляє Football Insider.

Челсі повернув назад зимового новачка, за якого заплатили немалу суму

Зазначається, що сербський нападник може бути доступним наприкінці поточного сезону через фінансову невизначеність Ювентуса. У туринців в цьому сезоні відняли 15 очок через фінансові махінації. Альтернативою сербу може стати вихованець Челсі Таммі Абрахам.

Додамо, що Влаховіч провів 23 поєдинки за Ювентус у цьому сезоні, записавши до свого активу 10 голів та 4 асисти.

Мудрик починає бити рекорди в парі з Поттером – нова проблема Михайла, історичний сором Челсі має пояснення