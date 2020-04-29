toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Челсі відмовився від трансферу зірки Вест Хема, – ЗМІ

29 квітня 18:57 420 Читать на русском
Челсі відмовився від трансферу зірки Вест Хема, – ЗМІ
Деклан Райс / Reuters

Лондонський Челсі перестав цікавитися півзахисником Вест Хема Декланом Райсом.

"Сині" відмовилися від ідеї трансферу центрхава збірної Англії, повідомляє Football.London.

Талант Арсенала Сака зацікавив тріо грандів АПЛ, – 90min

Не підписувати Райса вирішив особисто Френк Лемпард. На думку керманича Челсі, середня лінія команди достатньо укомплектована. Вихід із боротьби "пенсіонерів" підвищує шанси на оформлення переходу Райса лондонського Тоттенхема.

У нинішньому сезоні Деклан Райс провів 29 матчів в АПЛ, у яких віддав 2 результативні передачі.

Від ван Дейка до Пуккі, від екс-зірки Шахтаря до космічного партнера Ярмоли – MVP сезону в кожній команді АПЛ

blog_ava
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
13:40
12538
Теги
Англія Челсі Челсі Вест Хем Вест Хем Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Челсі Деклан Райс Деклан Райс
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
0
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук