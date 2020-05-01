Челси готовит размен форвардами сборной Бельгии

Челси нашел выгодное решение проблемы с атакующей звеном.

Лондонцы хотят отпустить Миши Батшуаи, а на его место пригласить Дриса Мертенса, информирует HLN.

Челси отказался от трансфера звезды Вест Хэма, – СМИ

Экс-форвард Марселя так и не нашел себя на Стэмфорд Бридж, на ситуацию не повлиял и приход Фрэнка Лэмпарда – всего 20 матчей (в основном на замену) во всех турнирах и три гола. Челси попытается выручить за Батшуаи как можно большую сумму и заменить его другим игроком сборной Бельгии – Дрисом Мертенсом. Форвард Наполи имеет все шансы получить статус свободного агента летом, что станет дополнительным стимулом для "синих".

Добавим, что на Батшуаи претендуют Вест Хэм, Кристал Пэлас и Марсель. Список "поклонников" Мертенса поражает больше – конкуренцию Челси составят Ливерпуль и Интер.

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