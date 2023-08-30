Півзахисник молодіжної збірної Англії та Манчестер Сіті Коул Палмер може змінити клубну прописку.

Лондонці активно проводять літнє міжсезоння. Челсі вже витратив чималу суму, щоб посилити склад і на цьому зупинятися не планує.

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Як інформує Фабріціо Романо, Маурісіо Почеттіно хоче бачити у своїй команді півзахисника Манчестер Сіті Коула Палмера. Незабаром Челсі планує розпочати перемовини щодо трансферу. "Містяни" раніше готові були відпустити англійця за 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Коул Палмер став героєм матчу за Суперкубкок УЄФА проти Севільї. Півзахисник зрівняв рахунок на 66 хвилині і допоміг команді здобути черговий трофей.

Англієць – вихованець Манчестер Сіті. У складі "містян" він зіграв у 41 матчі, забивши шість голів та оформивши два асисти.

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