Полузащитник молодежной сборной Англии и Манчестер Сити Коул Палмер может сменить клубную прописку.

Лондонцы активно проводят летнее межсезонье. Челси уже потратил большую сумму, чтобы усилить состав и на этом останавливаться не планирует.

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Как информирует Фабрицио Романо, Маурисио Почеттино хочет видеть в своей команде полузащитника Манчестер Сити Коула Палмера. Вскоре Челси планирует начать переговоры по трансферу. "Горожане" ранее готовы были отпустить англичанина за 30 миллионов евро.

Напомним, что Колу Палмер стал героем матча за Суперкубкок УЕФА против Севильи. Полузащитник сравнял счет на 66 минуте и помог команде добыть очередной трофей.

Англичанин – воспитанник Манчестер Сити. В составе "горожан" он сыграл в 41 матче, забив шесть голов и оформив два ассиста.

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