Півзахисник лондонського Челсі Н'Голо Канте близький до від'їзду зі Стемфорд Брідж. "Сині" вже визначилися із бажаною сумою відступних.

Лондонці прагнуть отримати за центрхава 50 млн євро, стверджує Sports.fr.

Конте налаштований підписати зірку Челсі

У підписанні Канте зацікавлений керманич міланського Інтера Антоніо Конте. Саме він запросив француза на Стемфорд Брідж. Нещодавно стало відомо, що цьогоріч Челсі може продати десяток виконавців у міжсезоння, зокрема, й 29-річного хавбека. У минулому сезоні чемпіон світу перестав відігравати провідну роль і може погодитися змінити клубну прописку.

У кампанії 2019/20 Н'Голо Канте провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Контракт півзахисника з "синіми" чинний до літа 2023-го.

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