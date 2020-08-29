Полузащитник лондонского Челси Н'Голо Канте близок к отъезду из Стэмфорд Бридж. "Синие" уже определились с желаемой суммой отступных.

Лондонцы желают получить за центрхава 50 млн евро, утверждает Sports.fr.

Конте настроен подписать звезду Челси

В подписании Канте заинтересован наставник миланского Интера Антонио Конте. Именно он пригласил француза на Стэмфорд Бридж. Недавно стало известно, что в этом году Челси может продать десяток исполнителей в межсезонье, в том числе и 29-летнего хавбека. В прошлом сезоне чемпион мира перестал играть ведущую роль и может согласиться сменить клубную прописку.

В кампании 2019/20 Н'Голо Канте провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Контракт полузащитника с "синими" действует до лета 2023-го.

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