toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ШАХТАР - ДИНАМО ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Конте налаштований підписати зірку Челсі

14:53 - Читать на русском
Конте налаштований підписати зірку Челсі
Канте і Конте / Getty Images

Головний тренер міланського Інтера Антоніо Конте не готовий відмовитися від англійського вектору підсилення власної команди. Тепер він хоче переманити хавбека лондонського Челсі Н'Голо Канте.

Італійський фахівець бачить чемпіона світу в складі "нерадзуррі". Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

Інтер скористався опцією викупу Сенсі

Саме Конте в період роботи з Челсі підписав Канте на Стемфорд Брідж. Нещодавно стало відомо, що цьогоріч Челсі може продати десяток виконавців у міжсезоння, зокрема, й 29-річного центрхава. У командах Мауріціо Саррі та, особливо, Френка Лемпарда він перестав відігравати провідну роль і може погодитися змінити клубну прописку.

У минулому сезоні Н'Голо Канте провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Контракт півзахисника з "синіми" чинний до літа 2023-го.

Інтрига з Роналду, хто покине Ювентус і причини запрошення екс-тренера Мілевського – перша прес-конференція Пірло

blog_ava
"Я такого в житті не бачив": Сидорчук в захваті від роботи Луческу в Динамо
00:55
13834
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Інтера Челсі Челсі Інтер Інтер Італія Антоніо Антоніо Конте Н'Голо Н'Голо Канте Трансфери Челсі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
51
хв
АЗ
17:30
Вікторія Пльзень
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?