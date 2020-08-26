Конте налаштований підписати зірку Челсі

Головний тренер міланського Інтера Антоніо Конте не готовий відмовитися від англійського вектору підсилення власної команди. Тепер він хоче переманити хавбека лондонського Челсі Н'Голо Канте.

Італійський фахівець бачить чемпіона світу в складі "нерадзуррі". Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

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Саме Конте в період роботи з Челсі підписав Канте на Стемфорд Брідж. Нещодавно стало відомо, що цьогоріч Челсі може продати десяток виконавців у міжсезоння, зокрема, й 29-річного центрхава. У командах Мауріціо Саррі та, особливо, Френка Лемпарда він перестав відігравати провідну роль і може погодитися змінити клубну прописку.

У минулому сезоні Н'Голо Канте провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Контракт півзахисника з "синіми" чинний до літа 2023-го.

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