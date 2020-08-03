Челсі може продати десяток виконавців у міжсезоння

Керівництво "синіх" готує кадрові зміни перед новим сезоном, повідомляє The Times.
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Челсі може відпустити до десятка виконавців. Найімовірніше, піде в оренду Кепа Аррісабалага, який провалив сезон 2019/20. Лондонці також готові вислухати пропозиції щодо Зума, Крістенсена, Емерсона, Маркоса Алонсо. Крім того, тренерський штаб може попрощатися з Н'Голо Канте через травматичність. Натомість на форварда Міши Батшуаї претендує Лідс.
До слова, в статусі вільного агента Челсі покинув Педро Родрігес. Близький до відходу й Вілліан, на якого претендує лондонський Арсенал.
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