Челсі може продати десяток виконавців у міжсезоння

У літнє трансферне вікно на лондонський Челсі, схоже, чекає серйозна кадрова революція. Стемфорд Брідж можуть покинути до 10-ти гравців першої команди.

Керівництво "синіх" готує кадрові зміни перед новим сезоном, повідомляє The Times.

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Челсі може відпустити до десятка виконавців. Найімовірніше, піде в оренду Кепа Аррісабалага, який провалив сезон 2019/20. Лондонці також готові вислухати пропозиції щодо Зума, Крістенсена, Емерсона, Маркоса Алонсо. Крім того, тренерський штаб може попрощатися з Н'Голо Канте через травматичність. Натомість на форварда Міши Батшуаї претендує Лідс.

До слова, в статусі вільного агента Челсі покинув Педро Родрігес. Близький до відходу й Вілліан, на якого претендує лондонський Арсенал.

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