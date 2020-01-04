Челсі готовий перехопити трансферну ціль Вест Хема Габігола – бразилець уже попрощався з Фламенго

Нападник бразильського Фламенго Габріель Барбоза Габігол користується попитом в англійській Прем'єр-лізі. На бомбардира, права на якого належать міланському Інтеру, тепер претендує і Челсі.

Бразилець може повернутися до Європи в січні, стверджує Mirror.

Батшуаї може опинитися в Астон Віллі

За інформацією видання, боротьба за Габігола розгортається між Челсі та Вест Хемом. Обидві команди мають проблеми в атакувальній лінії, а результативний форвард Фламенго може допомогти їх вирішити.

Сам 23-річний нападник, схоже, визначився із майбутнім, оскільки подякував "за все" Фламенго в твіттері. Раніше журналіст Ніколо Скіра писав, що Інтер вимагатиме за бразильця 22 млн євро.

У сезоні-2019 Габігол провів 59 матчів у всіх турнірах, у яких забив 43 м'ячі. Результативна гра Барбози дозволила Фламенго здобути відразу три трофеї – чемпіонство штату Каріока, титул у бразильській Серії А та Копа Лібертадорес.

Дербі Клоппа та Анчелотті, Реал проти безвиграшної серії, а Гаттузо кине виклик Конте – топ-матчі євровікенду