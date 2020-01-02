toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Батшуаї може опинитися в Астон Віллі

20:15 184 Читать на русском
Батшуаї може опинитися в Астон Віллі
Міши Батшуаї / фото із соцмереж

Бірмінгемська Астон Вілла зацікавлена в переході нападника лондонського Челсі Міши Батшуаї.

"Віллани" проявляють інтерес до бельгійського форварда Челсі, повідомляє Sky Sports.

Ліон відмовив Челсі в трансфері Дембеле, – ЗМІ

Батшуаї потрапив до сфери зацікавлень бірмінгемців через травму основного нападника Вілли Веслі. Бразилець вибув на 9 місяців через важку травму – розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Сам Батшуаї проте хоче залишитися на Стемфорд Брідж і продовжити боротьбу за місце в основі "синіх".

У нинішньому сезоні 26-річний бельгієць провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів.

Сульшер втратив образ, партнери Ярмоли не рвали так 15 років, бразильський "ісус" любить "іриски" – дива новорічної АПЛ

blog_ava
Мойєс виділив двох гравців Вест Хема після розгромної перемоги над Борнмутом
00:36
7576
Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Астон Вілла Астон Вілла Челсі Челсі Міши Батшуаї Міши Батшуаї Трансфери Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
9
хв
Ліверпуль
22:00
Шеффілд Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук