Батшуаї може опинитися в Астон Віллі

Бірмінгемська Астон Вілла зацікавлена в переході нападника лондонського Челсі Міши Батшуаї.

"Віллани" проявляють інтерес до бельгійського форварда Челсі, повідомляє Sky Sports.

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Батшуаї потрапив до сфери зацікавлень бірмінгемців через травму основного нападника Вілли Веслі. Бразилець вибув на 9 місяців через важку травму – розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Сам Батшуаї проте хоче залишитися на Стемфорд Брідж і продовжити боротьбу за місце в основі "синіх".

У нинішньому сезоні 26-річний бельгієць провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів.

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