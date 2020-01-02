Габігол може стати одноклубником Ярмоленка – Інтер бажає солідну суму за форварда

Форвард Фламенго Габріель Барбоза, права на якого належать міланському Інтеру, зацікавив ще один європейський клуб.

Вест Хем приєднався до перегонів за зіркою Фламенго Габіголом, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Зазначається, що Інтер, якому належать права на бразильця, хоче отримати за нападника не менше 22 млн євро.

До слова, у минулому сезоні чемпіонату Бразилії Габігол зіграв за Фламенго в 29 матчах і забив 25 голів та став володарем Кубка Лібертадорес-2019, ставши героєм фіналу.

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