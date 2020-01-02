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Габігол може стати одноклубником Ярмоленка – Інтер бажає солідну суму за форварда

13:40 238 Читать на русском
Габігол може стати одноклубником Ярмоленка – Інтер бажає солідну суму за форварда
Габріель Барбоза / Sempreinter

Форвард Фламенго Габріель Барбоза, права на якого належать міланському Інтеру, зацікавив ще один європейський клуб.

Вест Хем приєднався до перегонів за зіркою Фламенго Габіголом, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Фламенго завдяки неймовірному камбеку здолав Рівер Плейт та виграв Кубок Лібертадорес

Зазначається, що Інтер, якому належать права на бразильця, хоче отримати за нападника не менше 22 млн євро.

До слова, у минулому сезоні чемпіонату Бразилії Габігол зіграв за Фламенго в 29 матчах і забив 25 голів та став володарем Кубка Лібертадорес-2019, ставши героєм фіналу.

Вест Хем без Ярмоленка розгромив Борнмут, Челсі втратив перемогу над Брайтоном, Тоттенхем поступився Саутгемптону

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Теги
Англія Трансфери Вест Хем Вест Хем Інтер Інтер Фламенго Фламенго Барбоза Габріель Барбоза Габріель
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