Томас Тухель може не включити бельгійця у заявку на нинішній топ-матч АПЛ проти Ліверпуля, повідомляє Goal.

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Нещодавно Лукаку дав інтерв'ю і поскаржився на свій статус в Челсі. Тухелю не сподобалась така поведінка підопічного. Тепер німець може наважитись на більш жорстке виховання Ромелу, хоча поразка від Ліверпуля фактично поставить хрест на чемпіонських амбіціях Челсі.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні АПЛ Лукаку провів 13 матчів та відзначився 5 голами. Влітку Челсі заплатив Інтеру за бомбардира 115 млн євро.

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