Нападник Челсі Ромелу Лукаку не покине Лондон у зимове трансферне вікно після скандального інтерв'ю.

Челсі не має жодних планів щодо можливого відходу Лукаку у січні, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у твіттері.

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У клубі ухвалили чітке рішення – Ромелу не покине лондонців, а наставник команди Томас Тухель має провести бесіду віч-на-віч з гравцем, аби прояснити ситуацію.

Нагадаємо, Лукаку у нещодавньому інтерв'ю заявив, що хотів би повернутись в Інтер після трохи невдалого періоду в Челсі. У нинішньому сезоні АПЛ Лукаку провів 13 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.

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