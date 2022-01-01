Лукаку не покине Челсі в січні – форвард публічно заявив про бажання змінити клуб
Нападник Челсі Ромелу Лукаку не покине Лондон у зимове трансферне вікно після скандального інтерв'ю.
Челсі не має жодних планів щодо можливого відходу Лукаку у січні, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у твіттері.
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У клубі ухвалили чітке рішення – Ромелу не покине лондонців, а наставник команди Томас Тухель має провести бесіду віч-на-віч з гравцем, аби прояснити ситуацію.
Нагадаємо, Лукаку у нещодавньому інтерв'ю заявив, що хотів би повернутись в Інтер після трохи невдалого періоду в Челсі. У нинішньому сезоні АПЛ Лукаку провів 13 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.
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