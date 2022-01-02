Томас Тухель может не включить бельгийца в заявку на сегодняшний топ-матч АПЛ против Ливерпуля, информирует Goal.

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Недавно Лукаку дал интервью и пожаловался на свой статус в Челси. Тухелю не понравилось такое поведение подопечного. Теперь немец может решиться на более жесткое воспитание Ромелу, хотя поражение от Ливерпуля фактически поставит крест на чемпионских амбициях Челси.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Лукаку провел 13 матчей и отличился 5-ю голами. Летом Челси заплатил Интеру за бомбардира 115 миллионов евро.

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