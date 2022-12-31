"У нас є три нових випадки COVID-19 у команді та ще кілька серед персоналу, тому зараз не так круто. Я не можу розкрити імена, але ви все зрозумієте післязавтра за заявкою. Тоді буде ясно, хто інфікований.

"Було б тупо думати, що Челсі зможе боротися за титул": Тухель – про чергову травму, втрату очок і битву проти Ліверпуля

У нас ніколи не було такого великого спалаху, де б було 10, 15, 20 гравців, але зараз з кожним днем все стає більше. Коли вранці стоїш і чекаєш результату, це здається лотереєю", – цитує Клоппа сайт мерсисайдців.

Матч 21-го туру АПЛ Челсі – Ліверпуль запланований на 2 січня, початок о 18:30.

Лестер переміг Ліверпуль: відскок "лисиць", провал атаки "червоних" і важкий удар по чемпіонських амбіціях мерсисайдців