Ньюкасл вдома розбив Челсі в 13 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

"Сині" в другому матчі поспіль в АПЛ пропустили чотири м'ячі. Якщо перед міжнародною паузою Челсі зміг зіграти внічию з Манчестер Сіті (4:4), то проти Ньюкасла команда Почеттіно зазнала нищівної поразки.

Ньюкасл зганьбив Челсі, відвантаживши 4 голи – Мудрик не врятував від фіаско, рекордсмен провалився

Вінгер Михайло Мудрик з'явився на полі на 69 хвилині. Втім, поява українця на хід зустрічі ніяк не вплинула.

Наразі Челсі перебуває на 10 місці з 16 балами. Від зони Ліги чемпіонів лондонці відстають на десять очок. Ньюкасл за 13 турів набрав 23 пункти і лише на три бали відстає від четвертої сходинки.