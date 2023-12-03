Челсі та Брайтон зіграють у 14 турі чемпіонату Англії. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Брайтон розпочнеться о 16:00 за київським часом. Михайло Мудрик несподівано з'явився у основі після місячної паузи і трьох виходів на заміну. Українець спробує засмутити команду Роберто Де Дзербі, з яким перетинався у Шахтарі.

Челсі набрав усього одне очко у попередніх двох турах і йде 11-м. Брайтон тиждень тому обіграв Ноттінгем, перервавши серію з трьох нічиїх. "Чайки" восьмі.

Де дивитися матч Челсі – Брайтон? Пряма трансляція матчу доступна на Setanta Sports. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Челсі:

Брайтон: