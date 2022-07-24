"Чекав побачити гру Ліги чемпіонів, в якій рідне Динамо мало завдання досягти переможного результату, а побачив гру з нашого боку, яку грою рівня ЛЧ можна назвати лише з натяжкою.

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Те, що підопічні Мірчі Луческу багато місяців не проводили офіційних поєдинків, не вважаю за виправдання. Адже команда тренувалася, було багато контрольних матчів. Склад не зазнав серйозної ротації, а футболісти грають пліч-о-пліч не один рік і зіграні.

На жаль, на полі я не побачив злагодженої командної гри у виконанні динамівців. Більшого в індивідуальному плані чекав від Циганкова, Вербіча, Кендзьори, Бєсєдіна. Вони на чолі з капітаном команди Сидорчуком мали взяти на себе відповідальність, діяти сміливіше, але цього не проглядалося, як наслідок, кульгала і командна гра.

Думаю, що кожен гравець після першої гри з Фенербахче може пред'явити претензії. Важливо у матчі-відповіді у Стамбулі продемонструвати готовність викладатися в кожній мікродуелі, не поступатися у боротьбі, битися за кожен м'яч, за тренера, за престиж клубу. Хочу побажати нашим хлопцям провести роботу над помилками, покращити гру, довести, що Динамо не випадковий гість у найпрестижнішому клубному турнірі Європи та пройти Фенербахче. Переконаний, що турецький суперник киянам по зубах", – сказав Яремчук у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, перша зустріч між Динамо та Фенербахче завершилась безгольовою нічиєю. Матч-відповідь відбудеться у середу, 27 липня, у Стамбулі на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. Початок зустрічі о 20:00.

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