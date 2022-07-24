"У Польщі Динамо жодного разу не влучило у площину воріт": Грозний оцінив шанси киян на прохід Фенербахче
Відомий український тренер В'ячеслав Грозний підбив підсумки першого матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між українською і турецькою командами.
"Результат першого матчу залишає рівні шанси на успіх обом командам. Не зациклюйтесь на товариських матчах. Не приділяйте увагу їх результатам та складам надто великого значення. Це нічого не значить. У таких спарингах тренери роблять різні варіації, готуючись до офіційних ігор, що показав перший поєдинок з Фенербахче.
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До речі, як на мене, динамівці краще готові фізично. Вони значно якісніше та організованіше діють без м'яча, виграють практично всі підбирання, випередження, перехоплення, а також швидше переходять від оборони до атаки. Кияни краще використовують флангові включення своїх гравців, краще виглядають у єдиноборствах.
Емоції турецьких шанувальників футболу змусять свою команду дуже агресивно діяти на атаку, що призведе до розриву ігрового балансу та дисципліни. Цим динамівці цілком реально можуть скористатися. Так, у Польщі ми жодного разу не влучили у площину воріт, але другий матч поспіль так не буде. Супернику буде дуже складно. Вони почнуть нервувати і смикатися.
У Фенербахче багато змін. Футболісти один одного ще не так добре знають і тренер у них новий. Це плюс для нас. Але хороші гравці у них справді є. Вони технічні та швидкі. Звісно, вони грати вміють. Індивідуально вони досить сильні. Уругваєць Дієго Россі може обіграти один в один, оскільки він досить швидкий. Ми знаємо, що норвежець Джошуа Кінг грав у сильних командах. Виокремлю лідера збірної Еквадору Еннера Валенсію. Там усі вміють грати. Там майже все – це футболісти дуже хорошого рівня. Наразі шанси на прохід Динамо далі 50 на 50", – сказав Грозний у коментарі SportArena.
Нагадаємо, перша зустріч між Динамо та Фенербахче завершилась безгольовою нічиєю. Матч-відповідь відбудеться у середу, 27 липня, у Стамбулі на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. Початок зустрічі о 20:00.
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