"Результат першого матчу залишає рівні шанси на успіх обом командам. Не зациклюйтесь на товариських матчах. Не приділяйте увагу їх результатам та складам надто великого значення. Це нічого не значить. У таких спарингах тренери роблять різні варіації, готуючись до офіційних ігор, що показав перший поєдинок з Фенербахче.

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До речі, як на мене, динамівці краще готові фізично. Вони значно якісніше та організованіше діють без м'яча, виграють практично всі підбирання, випередження, перехоплення, а також швидше переходять від оборони до атаки. Кияни краще використовують флангові включення своїх гравців, краще виглядають у єдиноборствах.

Емоції турецьких шанувальників футболу змусять свою команду дуже агресивно діяти на атаку, що призведе до розриву ігрового балансу та дисципліни. Цим динамівці цілком реально можуть скористатися. Так, у Польщі ми жодного разу не влучили у площину воріт, але другий матч поспіль так не буде. Супернику буде дуже складно. Вони почнуть нервувати і смикатися.

У Фенербахче багато змін. Футболісти один одного ще не так добре знають і тренер у них новий. Це плюс для нас. Але хороші гравці у них справді є. Вони технічні та швидкі. Звісно, ​​вони грати вміють. Індивідуально вони досить сильні. Уругваєць Дієго Россі може обіграти один в один, оскільки він досить швидкий. Ми знаємо, що норвежець Джошуа Кінг грав у сильних командах. Виокремлю лідера збірної Еквадору Еннера Валенсію. Там усі вміють грати. Там майже все – це футболісти дуже хорошого рівня. Наразі шанси на прохід Динамо далі 50 на 50", – сказав Грозний у коментарі SportArena.

Нагадаємо, перша зустріч між Динамо та Фенербахче завершилась безгольовою нічиєю. Матч-відповідь відбудеться у середу, 27 липня, у Стамбулі на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. Початок зустрічі о 20:00.

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