"Ожидал увидеть игру Лиги чемпионов, в которой родное Динамо имело задачу добиться победного результата, а увидел игру с нашей стороны, которую игрой уровня ЛЧ можно назвать только с натяжкой.

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То, что подопечные Мирчи Луческу много месяцев не проводили официальных поединков, не считаю оправданием. Ведь команда тренировалась, было много контрольных матчей. Состав не претерпел серьезной ротации, а футболисты играют бок о бок не один год и сыграны.

К сожалению, на поле я не увидел слаженной командной игры в исполнении динамовцев. Большего в индивидуальном плане ожидал от Цыганкова, Вербича, Кендзеры, Бесед ина. Они во главе с капитаном команды Сидорчуком должны были взять на себя ответственность, действовать смелее, но этого не просматривалось, как следствие, хромала и командная игра.

Думаю, что каждый игрок после первой игры с Фенербахче может предъявить к себе претензии. Важно в ответном поединке в Стамбуле продемонстрировать готовность выкладываться в каждой микродуэли, не уступать в борьбе, биться за каждый мяч, за тренера, за престиж клуба. Хочу пожелать нашим ребятам провести работу над ошибками, улучшить игру, доказать, что Динамо не случайный гость в самом престижном клубном турнире Европы и пройти Фенербахче. Убежден, что турецкий соперник киевлянам по зубам", – сказал Яремчук в комментарии FootBoom.

Напомним, первая встреча между Динамо и Фенербахче завершилась безголевой ничьей. Ответный матч состоится в среду, 27 июля, в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу. Начало встречи в 20:00.

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