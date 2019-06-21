toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Чех офіційно призначений технічним директором Челсі

11:27 381 Читать на русском
Чех офіційно призначений технічним директором Челсі
Петр Чех / ФК Челсі

Екс-голкіпер Арсенала та Челсі Петр Чех повернувся до "аристократів" у новому амплуа.

"Я дуже радий тому, що я знову отримав можливість приєднатися до Челсі у якості технічного директора, і допомогти створити середовище максимально високого рівня, щоб продовжити успіх клубу за останні 15 років.

Челсі – Арсенал: Чех в останньому матчі в кар'єрі встановив унікальне досягнення Ліги Європи, яке буде важко повторити

З нетерпінням чекаю нового виклику і сподіваюся, що зможу використати всі мої футбольні знання та досвід, щоб допомогти команді досягти ще більшого успіху в майбутньому", – поділився Чех в коментарі офіційному сайту Челсі.

Нагадаємо, легендарний воротар виступав за "аристократів" з 2004 по 2015 рік. Чотири рази він ставав чемпіоном Англії і вигравав Кубок країни, тричі – Кубок англійської ліги. У 2012 році чеський голкіпер допоміг "синім" виграти Лігу чемпіонів, а в 2013-му – Лігу Європи.

Шолом, рекорд АПЛ за "сухими" матчами та уникання лави запасних. Культовий Петр Чех прощається з футболом

blog_ava
Авангард покинули 4 гравці
06:00
1052
Теги
Петр Чех Петр Чех Челсі Челсі Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Миколенко зацікавив Сассуоло
    Італія — 10:10716 Миколенко зацікавив Сассуоло
13
год
:
26
хв
Еквадор
02:00
Чилі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук