Чех офіційно призначений технічним директором Челсі

Екс-голкіпер Арсенала та Челсі Петр Чех повернувся до "аристократів" у новому амплуа.

"Я дуже радий тому, що я знову отримав можливість приєднатися до Челсі у якості технічного директора, і допомогти створити середовище максимально високого рівня, щоб продовжити успіх клубу за останні 15 років.

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З нетерпінням чекаю нового виклику і сподіваюся, що зможу використати всі мої футбольні знання та досвід, щоб допомогти команді досягти ще більшого успіху в майбутньому", – поділився Чех в коментарі офіційному сайту Челсі.

Нагадаємо, легендарний воротар виступав за "аристократів" з 2004 по 2015 рік. Чотири рази він ставав чемпіоном Англії і вигравав Кубок країни, тричі – Кубок англійської ліги. У 2012 році чеський голкіпер допоміг "синім" виграти Лігу чемпіонів, а в 2013-му – Лігу Європи.

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