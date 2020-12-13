Чех може зіграти за резервну команду "пенсіонерів" у матчі проти Тоттенхема у Прем'єр-лізі-2 вже 14 грудня, інформує The Athletic.

Чех несподівано потрапив у заявку Челсі на АПЛ – повторення шляху Шовковського

Така ймовірність виникла через те, що основний кіпер дубля грав 12 грудня за Челсі U-18, а клуб не хоче, щоб він провів два матчі за 48 годин. Інший воротар "аристократів" Карло Жигер міг би зіграти, але він є частиною основної команди – менеджери хочуть, щоб він залишився в її розташуванні. Ба більше, у воротарській ієрархії Жигер стоїть вище за Чеха, а тому Петр може отримати шанс вийти на поле.

Нагадаємо, чеський голкіпер завершив кар'єру футболісту влітку 2019-го, а за Челсі виступав з 2004 по 2015 роки. У жовтні Чеха несподівано включили в заявку на матчі АПЛ.

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