Чех может сыграть за резервную команду "пенсионеров" в матче против Тоттенхэма в Премьер-лиге-2 уже 14 декабря, информирует The Athletic.

Чех неожиданно попал в заявку Челси на АПЛ – повторение пути Шовковского

Такая вероятность возникла из-за того, что основной кипер дубля играл 12 декабря за Челси U-18, а клуб не хочет, чтобы он провел два матча за 48 часов. Другой вратарь "аристократов" Карло Жигер мог бы сыграть, но он является частью основной команды – менеджеры хотят, чтобы он остался в ее расположении. Более того, во вратарской иерархии Жигер стоит выше Чеха, а потому Петр может получить шанс выйти на поле.

Напомним, чешский голкипер завершил карьеру футболиста летом 2019-го, а за Челси выступал с 2004 по 2015 годы. В октябре Чеха неожиданно включили в заявку на матчи АПЛ.

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