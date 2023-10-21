Інтер після бездоганного старту сезону почало лихоманити. Поразка від Сассуоло та нічию з Болоньєю призвели до втрати лідерства в Серії А. Виїзди в Турин завжди складні, але сьогодні Іван Юріч не міг розраховувати на Дувана Сапату. Це велика втрата для "биків".

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Перший тайм вийшов не дуже видовищним. Міланці зовсім не розуміли, що робити з обороною суперника. Тож за перші 45 хвилин можна згадати лише два моменти, які були у господарів. Демба Сек змусив Зоммера здійснити чудовий сейв, потім одноклубника підтримав Пеллегрі. В обох випадках позиції для ударів були дуже перспективними.

Сімоне Індзагі врятував гру замінами. Реактивний Дюмфріс вийшов на заміну й уже через дві хвилини допоміг Маркусу Тюраму відкрити рахунок. Нідерландець прострілив з флангу – француз в дотик замкнув. Ну і щоб взагалі догравати без нервів, Лаутаро подвоїв перевагу. Аргентинець найкраще розібрався після розіграшу кутового. Торіно так і не зміг оговтатися, за другий тайм так і не створивши гостроти біля чужих воріт. Ба більше, вже у компенсований час Іліч ще й пенальті привіз за фол проти Мхітаряна. З 11-метрів точно пробив Чалханоглу.

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Завдяки цій перемозі Інтер набрав 22 очки та повернувся на вершину турнірної таблиці Серії А. Втім, вже завтра Мілан може знову стати лідером, якщо зможе обіграти Ювентус. Торіно не виграє уже п'ять матчів і поки залишається на 14-й сходинці.