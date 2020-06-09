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Бєсєдін: Динамо платить мені зарплату, тому можу дозволити собі орендувати поле

06:30 1798 Читать на русском
Бєсєдін: Динамо платить мені зарплату, тому можу дозволити собі орендувати поле
Артем Бєсєдін / Фото з відкритих джерел

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін розповів про підтримання форми на футбольному полі.

"Їздимо на поле, беремо з собою весь інвентар. Робимо на футбольному полі вправи з м'ячем: удари по воротах, дриблінг, паси. Все ігрове, все те, що мені треба.

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Мені клуб у цей період платить зарплату, тому я можу дозволити собі орендувати поле. Мені це не важко, це потрібно, перш за все, для мене. Головне – тренуватися, набирати форму, виконати план до повернення в команду", – сказав Бєсєдін у коментарі програмі "Профутбол".

Нагадаємо, 24-річний форвард змушений відбувати дискваліфікацію за провалений допінг-тест. Артем не може грати до 19 грудня 2020 року, проте тренуватися з Динамо йому дозволять на два місяці раніше – 19 жовтня.

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