"Лящів йому надавати чи побити?": Бєсєдін розповів про своє ставлення до екс-лікаря Динамо Миронова

Форвард Динамо Артем Бєсєдін поділився історією з порушенням антидопінгових правил.

"Ми виїжджали на матч. Напередодні нас ще й обікрали в готелі: у лікаря Миронова щось вкрали, у воротаря курточку з паспортом і документами. Ми їхали на матч, у мене заболіла голова в автобусі. Попросив у лікаря таблетку. Він їх сплутав і дав мені свою від голови. Вони там схожі. А йому цю таблетку прописав якийсь лікар після операції на спині.

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Мабуть, він перенервував на тлі того, що у нього вкрали пачку документів. Напевно, він думав не про те, що треба. Вважаю, таких людей, які вже немолоді, не повністю здорові, щось там у них болить, їх просто не можна підпускати до команди. Вони вороги для футболістів. Стався фатальний збіг обставин, який призвів до цього. Бог з ним, час минув, колись я злився, ображався... Багато переосмислив, взяв себе в руки, кожен день працюю.

Чи не має образ на лікаря? Я, м'яко кажучи, сказав, щоб я його більше не бачив у своєму житті, щоб він мені на очі не потрапляв. Як це немає образ? Ця людина забрала у мене рік. Я займався улюбленою справою, а він у мене забрав рік. Це грубо кажучи, а можна сказати й по-іншому. Звичайно, образи є. Але що я йому зроблю? Лящів йому надавати, бити його або ще щось за це зробити? Хоча, насправді, є за що. Я ж знаю, що сам нічого ніколи не брав.

Я взагалі дуже боюся пити щось там без відома лікарів. Я завжди десь на відстані від цього. Навіть коли якась застуда, весь час на телефоні з лікарем, беру ліки лише на базі Динамо. В цьому плані я скрупульозний. За цією історією можна фільм знімати", – сказав Бесєдін у коментарі "Профутбол".

Нагадаємо, через провал допінг-тесту Бєсєдін отримав дискваліфікацію на один рік. Відлік почався з 19 грудня, коли у пробі нападника виявили заборонені речовини. Після скандальних подій Динамо відлучило від роботи з першою командою лікаря Леоніда Миронова.

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