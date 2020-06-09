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Беседин: Динамо платит мне зарплату, поэтому могу себе позволить арендовать поле

06:30 123 Читати українською
Беседин: Динамо платит мне зарплату, поэтому могу себе позволить арендовать поле
Артем Беседин / Фото из открытых источников

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин рассказал о поддержании формы на футбольном поле.

"Ездим на поле, берем с собой весь инвентарь. Делаем на футбольном поле упражнения с мячом: удары по воротам, дриблинг, пасы. Все игровое, все то, что мне надо.

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Мне клуб в этот период платит зарплату, поэтому я могу себе позволить арендовать поле. Мне это не трудно, это нужно, прежде всего, для меня. Главное – тренироваться, набирать форму, выполнить план к возвращению в команду", – сказал Беседин в комментарии программе "Профутбол".

Напомним, 24-летний форвард вынужден отбывать дисквалификацию за проваленный допинг-тест. Артем не может играть до 19 декабря 2020 года, однако тренироваться с Динамо ему позволят на два месяца раньше – 19 октября.

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