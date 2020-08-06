Бєлік не вважає , що Шахтарю відкритий шлях у фінал Ліги Європи

"За сумою обох поєдинків Шахтар беззаперечно виявився сильнішим за Вольфсбург. Для мене взагалі друга зустріч була нецікавою, зате з чудовою розв'язкою. "Гірники" діяли, озираючись на результат, а німці... Я так і не зрозумів, у що вони грали... Складалося враження, що перший поєдинок виграв не Шахтар, а Вольфсбург.

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Коли Шахтар обіграв Вольфсбург у першій зустрічі, я не розумів, як суперник зможе відігратися через тиждень. Уже після карантину в своєму чемпіонаті Вольфсбург додав. Однак зараз, на мій погляд, німецький колектив знову повернувся до того стану, в якому перебував перед лютневої зустріччю з донеччанами. Ми знаємо, що Шахтар – атакувальна команда. Перед матчем багато фахівців говорили, що не можна грати на утримання рахунку. Але "гірники" вийшли на поєдинок з холодним розрахунком. Підопічні Луїша Каштру вміло чекали і дочекалися свого шансу...

Я не можу розділити думку багатьох людей, які в своїх інтерв'ю заявляли про те, що якщо "гірники" пройдуть Вольфсбург, то будуть у фіналі турніру. Я вірю в Шахтар, але ніяк не можна недооцінювати Базель. Кажу про нього, оскільки швейцарці явні фаворити в протистоянні з німецьким Айнтрахтом... Так, можна сказати, що у команди Луїша Каштру хороші перспективи опинитися у півфіналі Ліги Європи, але потрібно бути сконцентрованим і йти від матчу до матчу", – цитує Бєліка Команда 1.

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