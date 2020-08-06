Белик не считает, что Шахтеру открыт путь в финал Лиги Европы

"По сумме двух поединков Шахтер беспрекословно оказался сильнее Вольфсбурга. Для меня вообще вторая встреча была неинтересной, зато с замечательной развязкой. "Горняки" действовали с оглядкой на результат, а немцы... Я так и не понял, во что они играли... Создавалось впечатление, что первый поединок выиграл не Шахтер, а Вольфсбург.

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Когда Шахтер обыграл Вольфсбург в первой встрече, я не понимал, как соперник сможет отыграться через неделю. Уже после карантина в своем чемпионате Вольфсбург добавил. Однако сейчас, на мой взгляд, немецкий коллектив вновь вернулся к тому состоянию, в котором находился перед февральской встречей с дончанами. Мы знаем, что Шахтер – атакующая команда. Перед матчем многие специалисты говорили, что нельзя играть на удержание счета. Но "горняки" вышли на поединок с холодным расчетом. Подопечные Луиша Каштру умело ждали и дождались своего шанса...

Я не могу разделить мнение многих людей, которые в своих интервью заявляли о том, что если "горняки" пройдут Вольфсбург, то будут в финале турнира. Я верю в Шахтер, но никак нельзя недооценивать Базель. Говорю о нем, поскольку швейцарцы явные фавориты в противостоянии с немецким Айнтрахтом... Да, можно сказать, что у команды Луиша Каштру хорошие перспективы оказаться в полуфинале Лиги Европы, но нужно быть сконцентрированным и идти от матча к матчу", – цитирует Белика Команда 1.

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