Шахтар – Вольфсбург: натуралізували найкращих, тіньовий герой не відстає – оцінки "гірникам" за вихід в 1/4 Ліги Європи

Голкіпер

Андрій Пятов – 7

Шахтар не пропустив у єврокубках вперше за 3 роки – свято для Пятова. Щоправда, надмірних зусиль Андрію докладати не довелося. Здійснив два сейви після потужних ударів зі штрафних, однак Арнольд і Брекало спростили завдання, спрямувавши м'яч по центру воріт. А більше рятувати не доводилося. На початку зустрічі капітан трішки нервово приймав передачі назад і ледь не спровокував пожежу.

Шахтар – Вольфсбург: Коноплянка і Соломон як символ, найкращий бразилець Європи, привид Луческу та півфіналу ЛЄ

Захисники

Додо – 6,5

Запропонував два різні тайми – невиразний перший і солідний другий. До перерви помилявся в простих ситуаціях і не продукував належної активності попереду. По перерві додав у надійності та гостро вибігав у контрвипади. Після дриблінгу Додо виникла перспективна атака, яку повинен був реалізувати Мораєс. Став головним героєм першого взяття воріт: на ривку зберіг м'яч в полі, грамотно відкрився під пас Соломона та асистував Мораєсу.

Сергій Кривцов – 6

Мав у суперниках двох титанів, але розгулятися Вегхорсту і Гінчеку не дозволив. Вигравав верхові м'ячі, грав на підбираннях. Вагомий мінус Кривцова – у другому таймі привіз дуже небезпечний штрафний і посадив себе на жовту картку. Можна відзначити високу точність дальніх передач, які Сергій переважно спрямовував на правий фланг. Одна з таких спровокувала вилучення Брукса.

Давід Хочолава – 5

Блідо. Навіть до вилучення ніяк себе не проявляв. Хочолава може козирнути хіба що високою точністю поперечних передач і позиційною боротьбою з кремезними форвардами. Щодо вилучення думки розділилися. Фол однозначний, а колір картки – на розгляд арбітра. Давід помилився, пропустивши пас собі за спину. Підкатом намагався виправитися, і йому це вдалося, адже без фолу Жоао Віктор виходив би на порожні ворота. А так і не пропустили, і не довго побули в меншості. Звичайно, ми судимо постфактум, тому подальший розвиток подій не міг не вплинути на оцінку.

Микола Матвієнко – 6,5

Поява Матвієнка в ролі фулбека насторожила ще до старту – у спарингу з Вересом було помітно, що він призабув стару позицію. А коли Вольфсбург в першому таймі почав тиснути на його фланг (48% атак), стало дуже боязно. Микола під пресингом помилявся в передачах. В одному з епізодів Жоао Віктор легко розібрався з ним і створив супершанс на ворота Пятова. Здавалося, що Матвієнко поплив. Однак надалі таких провалів не траплялося, 22-й номер Шахтаря освоївся, а суперник зменшив тиск. Микола старався підтримувати атаки. Взаєморозуміння з Тайсоном бракувало, всі кроси полетіли в молоко, але він все одно регулярно опинявся в центрі уваги та ледь не відкрив рахунок. Втрата Ісмаїлі відчувалася, проте Матвієнко впорався на рівні, зважаючи на складність завдань.

Півзахисники

Тарас Степаненко – 6

Посередній матч для Тараса, який привчив до сильних перфомансів. Не був королем півзахисту, не перекушував кожну атаку через центр, виграв лише 30% єдиноборств. При цьому не раз страхував партнерів і надійно закрив дірку в обороні після вилучення Хочолави.

Маркос Антоніо – 7

Майстер коротких передач. Наскільки ж легко та холоднокровно молодий бразилець відігрував опонентів у центрі поля. Антоніо виділявся швидкістю думки та якістю пасів. Вже в дебюті поєдинку створив гольову нагоду для Мораєса. Роботою на м'ячі традиційно перекрив пасивність без нього.

Алан Патрік – 8

Просто топ. Просував м'яч з глибини як передачами, так і дриблінгом (6 з 8 спроб вдалі) і водночас встигав загострювати у фінальній стадії атак оригінальними рішеннями. Патрік оформив 4 передачі під удар, вивів Тайсона на побачення з голкіпером і віддав тонкий передгольвий пас на Коноплянку. А ще перед цим всім розворушив гру хорошим ударом. Алан вчора проявив себе цупким і непоступливим у боротьбі, що й підтвердила статистика – 72% виграних дуелей! Тіньовий герой матчу.

Вінгери

Марлос – 8,5

Ми звикли, що сивочолий феєрить проти середняків, а от з потужними суперниками йому бракує швидкості та спритності. Втім, Вольфсбург він розірвав, виконуючи вбивчі рейди через центр. Десь класно викочував під удар партнерам, десь завершував атаки сам. Німці не грали щільно, давали Марлосу час, а він користувався цими подарунками. 11 успішних єдиноборств з 14 – це захмарні цифри для натуралізованого бразильця і найкращий показник слабкої гри Вольфсбурга. В активі Марлоса 7 обіграшів і 2 створені гольові моменти. Лише слабка реалізація Мораєса завадила йому піти з поля без асисту. Крихітний негатив – удар у стійку з вигідної позиції за рахунку 0:0.

Тайсон – 7

Розганяв атаки в коронному стилі – хапав м'яч і тягнув вздовж чи впоперек. Так він організував найкращий момент першого тайму, коли викотив Марлосу на порожній кут. Однак далеко не все було ідеально. Ефективність Тайсона впала через відсутність Ісмаїлі, з яким у нього кінетичний контакт. Помітний був брак у діях – екс-капітан став лідером за кількістю втрат (6) і не реалізував вихід сам на сам на початку другого тайму.

Форвард

Жуніор Мораєс – 8,5

Дубль (другий гол створив самотужки) і зароблене вилучення для суперника в ідеальний момент – Мораєс впорався із завданням форварда на всі сто. Хіба можна його критикувати? Доведеться. 90 хвилин з реалізацією були проблеми, прорвало лише потім. І навіть якщо не враховувати складні епізоди, коли Жуніор бив з гострих кутів і незручних позицій, претензії залишаються. Opta нарахувала 2 змарновані явні гольові нагоди – тобто форвард збірної України там не мав адекватних причин не забити. Реалізуй Вольфсбург свої штрафні – і ми б не раз пригадали Мораєсу ті епізоди. Не врятувала б його і плідна робота у відтяжці, де він корисно обігрувався з партнерами та брав повноцінну участь у побудові атак.

Заміни

Віктор Коваленко – 5,5

Повноцінно замінити Маркоса Алонсо не зумів. Взяв маленьку участь у першій гольовій атаці, але нічим вагомим не запам'ятався.

Манор Соломон – 7

А от Манор запам'ятався. Придумав перший гол: дриблінгом стягнув на себе трьох суперників і вчасно відкотив на вільного Додо. У компенсований час встиг забити сам, прекрасно розібравшись в ситуації.

Євген Коноплянка після виходу на заміну зіграв дуже мало часу для оцінки. За асист – жирний плюс.