"Не хотів зачіпати цю тему, але не можу не відреагувати. Телефонують і пишуть мені прості хлопці з фронту, які захищають Україну від окупантів, і ставлять досить незручне питання: "Ігоре Івановичу, а що це було вчора на церемонії нагородження "Золотого м'яча"? Чому нагороджувати найкращого бомбардира сезону вийшли не ви, як володар "Золотого м'яча" 1986 року, а Гарі Лінекер? Чому Гарі Лінекера протитрували як володаря "Золотого м'яча" 1986 року? Що відбувається? Про нас у Європі почали забувати? Хтось вирішив переписати і футбольну історію?".

Україна "втратила" один "Золотий м'яч" через помилку організаторів – France Football вперто не виправляє конфуз

Шановна редакціє видання France Football, шановний оргкомітет премії Ballon d'Or! У мене з вами чудові відносити. Ми у квітні цього року зробили чудове інтерв'ю для вашого видання, розкішну фотосесію на стадіоні Зімбру у Кишиневі, ви мене місяць тому вітали з днем народження. Але після вчорашнього інциденту ось уже котру годину від вас немає ні вибачень, ні звісток, ні сповіщень. Пост у Твіттері ви оперативно видалили, а порозумітись не бажаєте?

Я хочу вам нагадати, що я – Бєланов Ігор Іванович, – володар "Золотого м'яча" 1986 року. В Україні, окрім мене, так само мешкають ще два володарі заслуженого трофею: Блохін Олег Володимирович (найкращий гравець 1975 року) та Шевченко Андрій Миколайович (найкращий гравець 2004 року).

Минулого року ви люб'язно запросили на церемонію нагородження Андрія Шевченка, де він виступив із миротворчою промовою. Логічним кроком було б цього року запросити Олега Блохіна на знак поваги до України та української футбольної історії.

Ми не завжди маємо час, щоб стежити за світовою футбольною сценою. Ми не завжди можемо встежити за спортивними подіями. Якщо ви забули, на нашу країну Україну віроломно напав підлий, підступний та безпринципний ворог – Російська Федерація. Ми змушені сконцентруватися на захисті нашої батьківщини, дітей, людей похилого віку та жінок.

Всій світовій громадськості, редакції France Football, оргкомітету премії Ballon d'Or, FIFA та UEFA ми хочемо нагадати про цей кричущий факт. Щоб ви не забували. Не забували про ветеранів футболу. Не забували про українських спортсменів. Їхні родини. Рідних. Близьких. Адже Україна – це Європа. І ми, українці, на боці добра та світла. І не варто переписувати історію. Як це було зроблено вчора на церемонії нагородження", – написав Бєланов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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