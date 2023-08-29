"Я повинен був виграти "Золотий м'яч" у 1986 році. Якщо я про щось і шкодую, то саме про це.

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Тоді "Золотий м'яч" був зарезервований для європейських гравців, тому Дієго Марадона не міг його виграти – як він, безсумнівно, зробив би, якби неєвропейці могли претендувати на нього. Був Дієго, а потім – решта світу. Він належав до іншого виміру. Але того року після Марадони "Золотий м'яч" заслужив я.

Ігор Бєланов провів дуже-дуже хороший матч на чемпіонаті світу проти Бельгії (в 1/8 фіналу українець оформив хет-трик, – прим.), і всі репортери зі Східної Європи були єдині і проголосували за нього. Я не хочу на цьому зупинятися, але я мав би стати володарем "Золотого м'яча" у 1986 році. Проте тепер я знаю, що він відвідує українських бійців на передовій, використовуючи свій трофей, щоб надихнути їх. Мені більше нічого сказати, він це заслужив, молодець!" – цитує Лінекера L'Еquipe.

Нагадаємо, у списку претендентів на "Золотий м'яч" Гарі посів другу сходинку з 62-ма голосами, відставши від Бєланова на 22 пункти.

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