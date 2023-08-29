"Був Марадона, а потім я": екс-зірка збірної Англії пояснив, чому легендарний українець (не)заслужив "Золотий м'яч"
Колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер розповів, що був за крок від здобуття заповітного трофею.
"Я повинен був виграти "Золотий м'яч" у 1986 році. Якщо я про щось і шкодую, то саме про це.
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Тоді "Золотий м'яч" був зарезервований для європейських гравців, тому Дієго Марадона не міг його виграти – як він, безсумнівно, зробив би, якби неєвропейці могли претендувати на нього. Був Дієго, а потім – решта світу. Він належав до іншого виміру. Але того року після Марадони "Золотий м'яч" заслужив я.
Ігор Бєланов провів дуже-дуже хороший матч на чемпіонаті світу проти Бельгії (в 1/8 фіналу українець оформив хет-трик, – прим.), і всі репортери зі Східної Європи були єдині і проголосували за нього. Я не хочу на цьому зупинятися, але я мав би стати володарем "Золотого м'яча" у 1986 році. Проте тепер я знаю, що він відвідує українських бійців на передовій, використовуючи свій трофей, щоб надихнути їх. Мені більше нічого сказати, він це заслужив, молодець!" – цитує Лінекера L'Еquipe.
Нагадаємо, у списку претендентів на "Золотий м'яч" Гарі посів другу сходинку з 62-ма голосами, відставши від Бєланова на 22 пункти.
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