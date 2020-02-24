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Буяльський: Шахтар приємно перемагати, навіть коли тобі це сниться

21:00 94 Читать на русском
Буяльський: Шахтар приємно перемагати, навіть коли тобі це сниться
Віталій Буяльський / фото: ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський розповів про значущість протистояння з донецьким Шахтарем.

Сьогодні, 24 лютого, вийшла перша серія документального фільму "Невідоме Динамо". В одному із епізодів Віталій Буяльський поділився враженнями після перемоги над Шахтарем у матчі за Суперкубок України-2019.

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"Шахтар приємно перемагати, навіть коли тобі це сниться. Обігрувати донецький клуб приємно навіть не на футбольному полі", – сказав Буяльський.

Нагадаємо, Динамо розпочало сезон перемогою над Шахтарем (2:1) у матчі за Суперкубок України-2019. Проте згодом результати погіршились, епогеєм чого став виліт із кваліфікації Ліги чемпіонів. Це вартувало Олександру Хацкевичу посади, однак Олексій Михайличенко, який очолив команду, кардинально змінити ситуацію не зміг.

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