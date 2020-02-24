Буяльский: Шахтер приятно побеждать, даже когда тебе это снится

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский рассказал о значимости противостояния с донецким Шахтером.

Сегодня, 24 февраля, вышла первая серия документального фильма "Неизвестное Динамо". В одном из эпизодов Виталий Буяльский поделился впечатлениями после победы над Шахтером в матче за Суперкубок Украины-2019.

"Неизвестное Динамо" – вышла первая серия уникального фильма о киевской команде

"Шахтер приятно побеждать, даже когда тебе это снится. Обыгрывать донецкий клуб приятно даже не на футбольном поле", – сказал Буяльский.

Напомним, Динамо начало сезон победой над Шахтером (2:1) в матче за Суперкубок Украины-2019. Однако позже результаты ухудшились, епогеем чего стал вылет из квалификации Лиги чемпионов. Это стоило Александру Хацкевичу должности, однако Алексей Михайличенко, который возглавил команду, кардинально изменить ситуацию не смог.

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