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Буяльский: Шахтер приятно побеждать, даже когда тебе это снится

21:00 0 Читати українською
Буяльский: Шахтер приятно побеждать, даже когда тебе это снится
Виталий Буяльский / фото: ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский рассказал о значимости противостояния с донецким Шахтером.

Сегодня, 24 февраля, вышла первая серия документального фильма "Неизвестное Динамо". В одном из эпизодов Виталий Буяльский поделился впечатлениями после победы над Шахтером в матче за Суперкубок Украины-2019.

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"Шахтер приятно побеждать, даже когда тебе это снится. Обыгрывать донецкий клуб приятно даже не на футбольном поле", – сказал Буяльский.

Напомним, Динамо начало сезон победой над Шахтером (2:1) в матче за Суперкубок Украины-2019. Однако позже результаты ухудшились, епогеем чего стал вылет из квалификации Лиги чемпионов. Это стоило Александру Хацкевичу должности, однако Алексей Михайличенко, который возглавил команду, кардинально изменить ситуацию не смог.

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