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"Невідоме Динамо" – вийшла перша серія унікального фільму про київську команду

20:00 793 Читать на русском
"Невідоме Динамо" – вийшла перша серія унікального фільму про київську команду
ФК Динамо

Динамо виклало у відкритий доступ першу серію амбітного проекту про життя основної команди.

"Невідоме Динамо" відкриє глядачам дуже багато цікавого та незвичайного. Авторам вдалося зафільмувати вибори капітана, закриті тренування, атмосферу в автобусі та літаку, залаштунки Суперкубка України, завершення кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із Брюгге.

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"Проект "Невідоме Динамо" – це можливість для фанів і всіх, кому цікавий футбол, зазирнути до роздягальні команди та багатьох інших закритих і секретних місць", – стверджує прес-служба киян.

Фільм складається із двох частин. Наступна серія з’явиться на YouTube-каналі Динамо рівно за тиждень, 2 березня, о 19:00.

"Невідоме Динамо": залаштунки команди, про які ви не здогадувались, унікальний фільм і трохи спойлерів

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