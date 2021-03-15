"У першому таймі у нас були моменти, але не вистачало то останнього пасу, то везіння. Але й у команди суперників теж були хороші гольові епізоди. У другому таймі ми змогли довести гру до перемоги. До чемпіонства ще дуже далеко, головне – набирати по три очки від гри до гри.

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Графік? Не буду приховувати: особисто мені важко. У четвер ми велику кількість часу грали без м'яча, відбирали його та багато віддали у фізичному плані, набігалися. Тому було важкувато. Травма? В принципі, почуваюсь нормально, хоча іноді пошкодження все ще турбує.

Сенсація у матчі-відповіді проти Вільяреала? Поживемо – побачимо. Дозвольте нам порадіти перемозі над Зорею. А з понеділка почнемо готуватися до матчу проти іспанців", – цитує Буяльського офіційний сайт киян з посиланням на Профутбол Digital.

Зауважимо, другий поєдинок з "Жовтою субмариною" в 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться вже в четвер, 18 березня, перший завершився фіаско киян з рахунком 0:2.

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