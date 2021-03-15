"В первом тайме у нас были моменты, но не хватало то последнего паса, то везения. Но и у команды соперников тоже были хорошие голевые эпизоды. Во втором тайме мы смогли довести игру до победы. К чемпионству еще очень далеко, главное – набирать по три очка от игры к игре.

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График? Не буду скрывать: лично мне трудно. В четверг мы большое количество времени играли без мяча, отбирали его и много отдали в физическом плане, набегались. Поэтому было тяжеловато. Травма? В принципе, чувствую себя нормально, хотя иногда повреждение все еще беспокоит.

Сенсация в ответном матче против Вильярреала? Поживем – увидим. Позвольте нам порадоваться победе над Зарей. А с понедельника начнем готовиться к матчу против испанцев", – цитирует Буяльского официальный сайт киевлян со ссылкой на Профутбол Digital.

Заметим, второй поединок с "Желтой субмариной" в 1/8 финала Лиги Европы состоится уже в четверг, 18 марта, первый завершился фиаско киевлян со счетом 0:2.

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