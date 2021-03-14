Після дружнього фіаско наших грандів у рамках 1/8 Ліги Європи боротьба за золото обіцяє бути ще запеклішою. Перевага команди Луческу над Шахтарем становить всього 4 очки, а звітний суперник – вкрай незручний, у першому колі розійшлися миром. Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00. На фоні втоми динамівці вийшли протистояти команді, що видала найкращу серію в УПЛ (7 перемог поспіль). За цей час підопічні Скрипника встигли навіть Шахтар у меншості обіграти, пропустивши сумарно лише 2 м'ячі.

Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Перший натяк на момент на 3 хвилині. Миколенко вкинув аут, Шапаренко притримав і продовжив. Де Пена з ударом поспішив. Зоря відповіла на 5-й. Гладкий вдало скинув на Сайядманеша, іранець також не влучив у рамку. Аллах'яр на швидкості залишив далеко позаду Кендзьору, але з прострілом уже не склалося. Захисник збірної Польщі виправився класною подачею – Бєсєдін не влучив головою. Проблеми Зорі на своїй половині під тиском динамівців. Класно швидко рухається м'яч в атаках команди Луческу. Закидання у вільну зону по центру на Кочергіна. Владислав гарячково пробив у дотик, дуже неточно.

Циганков майже вивів Буяльського сам на сам з голкіпером. Одним пасом ідеально розкрито центральну зону, але Васіль вчасно вийшов з воріт і зіграв ногами. Бєсєдін виграв верх і скинув уперед, удар Буяльського заблокували. Дуже заведений Циганков. Сперечається із суддею, двічі відверто штовхає Жуніора Рейса. Зоря ожила на 27 хвилині. Юрченко не влучив з меж штрафного після прострілу з флангу. Хороша рівна гра з жорстким пресингом від обох команд. Моменти Динамо часто приходять після високого тиску і помилок захисників Зорі. Бєсєдін відмінно прострілював з правого флангу, а ось Циганков намір форварда не прочитав.

Перший влучний удар на 36 хвилині. Жуніор з ногами видряпав м'яч з-під Циганкова. Бразильський фулбек створив перевагу 3 в 1 і вчасно віддав на Сайядманеша – іранець програв дуель Бущану. Кабаєв випередив Сидорчука викручував у дальній, мінімальний промах. Бєсєдін раз за разом здійснює цікаві силові проходи, не вистачає тільки сил на якісний вирішальний удар. А тим часом Шахтар повів з Десною завдяки пенальті Тете, у режимі таблиці LIVE скорочуючи відставання до 2 балів. За ударами перевага Зорі (6:4 загалом, 1:0 у площину воріт). Команда Скрипника ще й фолила більш ніж удвічі частіше. А ось кутових більше у Динамо (3:1), щоправда без жодних дивідендів.

Обмін ударами на старті другої половини. Під тиском, традиційно все дуже щільно, але шанс забити є. Бєсєдін таки дотиснув свій момент. Простріл Сидорчука з правого флангу, Циганков взяв на себе увагу воротаря, Артем замкнув дальню стійку. Схожий гол пропустили від Вільяреала, тепер забили, вже недарма єврокубки провели. Бєсєдін ще один прекрасний удар з льоту – воротар потягнув. Сама атака з виходом з-під пресингу гідна уваги. Шапаренко п'ятою, Де Пена в дотик – все блискавично. Сиорчук поклав корпус і вгатив з льоту на рідному стадіоні. Луческу ці 2:0 дуже сподобалися.

Активно увійшли у гру Жерсон та Андрієвський. Шалена серія прострілів та ударів. Перевага Динамо фундаментальна, але Зоря могла повернутися у гру на 80 хвилині. Бущан погано парирував постріл Шахаба з-за меж штрафного, а Громов на добиванні влучив в іншого іранця. Могли б вийти дві результативні заміни Скрипника. Супряга і Лєднєв отримали традиційно обмаль хвилин. Шепелєв блискуче вивів Жерсона у штрафний. Надто довго прицілювався – заблокували. Шахтар у паралельній грі розбомбив Десну, але на 4-очковий відрив Динамо це ніяк не вплинуло.