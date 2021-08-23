"Чому Бущан опинився поза заявкою на матч з Десною? Зараз складний період для нас. Чотири гравці, які були відсутні, доклали максимум зусиль у минулому сезоні. Складно їх замінити. Усі вони травмовані: Попов, Бєсєдін, Бущан, Андрієвський.

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Зараз Бущан потребує відпочинку. Найближчі 10 днів Георгій точно не буде тренуватися, а там побачимо. Поки що є побоювання, що Бущану знадобитися операція. Ми цього не хочемо і дотримуємося консервативних методів лікування. Побачимо, як він себе буде почувати на легких тренуваннях", – сказав Луческу на прес-конференції після матчу з Десною.

Нагадаємо, Бущан у поточному сезоні провів за Динамо чотири матчі, в яких двічі пропустив і ще двічі зберіг свої ворота на замку. На початку вересня збірна України, в якій кіпер є основним, проведе два надважливі матчі кваліфікації до ЧС-2022.

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