"Хороша гра у виконанні двох хороших команд. Вийшов динамічний матч із хорошим пересуванням гравців. Заслужена перемога, але могли забити ще більше. Суперник добре зіграв, діючи на контратаках, мав кілька моментів біля наших воріт, але загалом я задоволений і грою, і результатом. Рухаємося далі.

Динамо – Десна – 4:0 – відео голів і огляд матчу

Також задоволений і тим, що дебютували Шкурін та Антюх Обидва добре зіграли. Хлопці допомогли їм влитися в колектив та зіграти вдало. Шкурін асистував, забивав... Утім, сьогодні я задоволений усіма гравцями.

Чому Шкурін так довго не дебютував? Не так легко увійти в новий колектив, не так легко зрозуміти, як треба грати. Потрібен час будь-кому, в тому числі й Шкуріну. Найчастіше проти нас команди захищаються великою кількістю гравців. Шкурін – не той, хто діє в обмежених зонах, йому потрібен простір. А Десна саме атакує, при цьому залишаючи зони.

Те, що він забив (насправді, був автогол Завійського, – прим.), ще не означає, що він повністю адаптувався до нашої гри, ще є нюанси, пов'язані з його адаптацією. Не варто забувати, що є й інші: Рамірес, Кулач – останній, до слова, найкращий на тренуваннях зараз. Вони теж хочуть грати, їм теж треба давати можливість. А ще Супряга після травми повертається, нарешті, є Вербіч... Складно робити вибір, коли така велика кількість атакувальних гравців. Але ми враховуємо всі нюанси, проти кого граємо", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, напередодні кияни розгромили Десну 4:0 і очолили турнірну таблицю УПЛ, ставши одноосібним лідером.

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