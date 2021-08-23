"Почему Бущан оказался вне заявки на матч с Десной? Сейчас сложный период для нас. Четыре игрока, которые отсутствовали, приложили максимум усилий в прошлом сезоне. Сложно их заменить. Все они травмированы: Попов, Беседин, Бущан, Андриевский.

"То, что Шкурин забил не означает, что он полностью адаптировался": Луческу – о бомбардирской конкуренции в Динамо

Сейчас Бущан нуждается в отдыхе. Ближайшие 10 дней Георгий точно не будет тренироваться, а там посмотрим. Пока есть опасения, что Бущану понадобиться операция. Мы этого не хотим и придерживаемся консервативных методов лечения. Посмотрим, как он себя будет чувствовать на легких тренировках", – сказал Луческу на пресс-конференции после матча с Десной.

Напомним, Бущан в текущем сезоне провел за Динамо четыре матча, в которых дважды пропустил и еще дважды сохранил свои ворота на замке. В начале сентября сборная Украины, в которой кипер является основным, проведет два сверхважных матча квалификации к ЧМ-2022.

Динамо уничтожило Десну и вернулось на вершину УПЛ – Буяльский оформил дубль и заработал пенальти