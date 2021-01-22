Президент Динамо Ігор Суркіс присвоїв Леоніду Буряку звання амбасадора київського клубу, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Динамо анонсувало товариський матч з національною збірною

"Як колишній гравець Динамо, я гордий, що мені випала честь носити звання першого амбасадора клубу. При цьому варто зазначити, що таких футболістів, які віддали найкращі роки кар'єри Динамо і зробили величезний внесок в історію команди, доволі багато. Усі ми продовжуємо підтримувати рідний для нас клуб", – відреагував на звання 67-річна легенда.

Нагадаємо, Леонід Буряк захищав кольори Динамо у 1973-1984 роках.

Динамо било Шахтар Григорчука: Циганков і 3 легіонери дають позитив, дебют 19-річного українця, гол бразильця