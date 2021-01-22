Президент Динамо Игорь Суркис присвоил Леониду Буряку звание амбасадора киевского клуба, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Динамо анонсировало товарищеский матч с национальной сборной

"Как бывший игрок Динамо, я горд, что мне выпала честь носить звание первого посла клуба. При этом стоит отметить, что таких футболистов, которые отдали лучшие годы карьеры Динамо и внесли огромный вклад в историю команды, достаточно много. Все мы продолжаем поддерживать родной для нас клуб", – отреагировал на звание 67-летняя легенда.

Напомним, Леонид Буряк защищал цвета Динамо в 1973-1984 годах.

Динамо било Шахтер Григорчука: Цыганков и 3 легионера дают позитив, дебют 19-летнего украинца, гол бразильца