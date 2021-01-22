Мірча Луческу перегляне своїх підопічних на фоні національної команди.

Динамо проведе спаринг проти збірної Йорданії, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Зустріч відбудеться 24 січня, початок о 15:00. Національна команда Йорданії перебуває на 95-му місці у рейтингу ФІФА. Нагадаємо, підопічні Мірчі Луческу перебувають на зборах у Об’єднаних Арабських Еміратах.

Це буде третя товариськ зустріч киян в рамках нинішніх зборів, Динамо вже встигло програти Легії (0:2) та перемогти солігорський Шахтар (2:0).

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