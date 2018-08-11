Буряк: Спочатку Супряга буде задіяний в молодіжному складі Динамо

Колишній тренер Динамо Леонід Буряк оцінив перспективи новачка "біло-синіх" Владислава Супряги у столичному клубі.

"Важко сказати, на скільки зараз Супряга підсилить гру киян. Юнацький футбол – зовсім інша річ. Грати в збірній U-19 і бути основним гравцем київського Динамо – дві великі різниці.

Хто такий Владислав Супряга, і чому Динамо його підписало за шалені гроші

Спочатку Владислав буде задіяний в молодіжному складі, далі потраплятиме в першу команду і, з часом, Супряга стане для Динамо дуже хорошим футболістом.

Дорослий футбол є набагато важчим, для становлення потрібен час. Супряга потрапив у хороший клуб з великим іменем. Тут є все, щоб вирости в висококласного футболіста.

Суркіс: А куди Супрязі потрібно було переходити? Він що, десь заграв?

Сезон тільки розпочався і говорити про те, хто і скільки забиває ще рано. Такі розмови мають бути ближче до екватора. Одна проблема є для Динамо та Шахтаря – потрібно грати відбіркові матчі Ліги чемпіонів. Це зовсім інший футбол і не кожен гравець зможе швидко перебудуватися", – цитує Буряка 1927.kiev.ua

Відзначимо, вчора Динамо оголосило про трансфер форварда Владислава Супряги. За інформацією ЗМІ, кияни заплатили за 18-річного футболіста 6 млн євро.