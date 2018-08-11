Буряк: Сначала Супряга будет задействован в молодежном составе Динамо

Бывший тренер Динамо Леонид Буряк оценил перспективы новичка "бело-синих" Владислава Супряга в столичном клубе.

Трудно сказать, насколько сейчас Супряга усилит игру киевлян. Юношеский футбол – совсем другое дело. Играть в сборной U-19 и быть основным игроком киевского Динамо – две большие разницы.

Кто такой Владислав Супряга, и почему Динамо его подписало за баснословные деньги

Сначала Владислав будет задействован в молодежном составе, дальше будет попадать в первую команду и, со временем, Супряга станет для Динамо очень хорошим футболистом.

Взрослый футбол намного тяжелее, для становления нужно время. Супряга попал в хороший клуб с большим именем. Здесь есть все, чтобы вырасти в высококлассного футболиста.

Суркис: А куда Супряге нужно было переходить? Он что, где-то заиграл?

Сезон только начался и говорить о том, кто и сколько забивает еще рано. Такие разговоры должны быть ближе к экватору. Одна проблема для Динамо и Шахтера – нужно играть отборочные матчи Лиги чемпионов. Это совсем другой футбол и не каждый игрок сможет быстро перестроиться", – цитирует Буряка 1927.kiev.ua

Отметим, сегодня Динамо объявило о трансфере форварда Владислава Супряги. По информации СМИ, киевляне заплатили за 18-летнего футболиста 6 млн евро.