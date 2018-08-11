Суркіс: А куди Супрязі потрібно було переходити? Він що, десь заграв?

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував перехід Супряги у київський клуб.

"Ми давно зрозуміли, що потрібно забирати Супрягу, ніяк домовитися не могли. Талановитий хлопець. Дай Бог, щоб у нього все вийшло в київському Динамо.

Не треба було Супрязі переходити у Динамо? А куди йому треба було відразу йти? Він що, десь заграв? На якомусь високому рівні? Я вважаю, що у нас він може розкритись. У нього для цього є все.

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У приклад я йому привів Шевченка, який в 17 років вийшов проти Баварії. Він відчуває себе гравцем, який може виходити, і, найголовніше, забивати. У нього для цього є дані, все. Я вважаю, що він зможе принести, хоч і не відразу, користь київському Динамо", – сказав Суркіс в інтерв'ю FootballHub.