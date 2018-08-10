Хто такий Владислав Супряга, і чому Динамо його підписало за шалені гроші

Клуб, який не охоче витрачає кошти останнім часом, раптово взяв і розщедрився на 18-річного форварда. Владислав Супряга в Динамо Київ – "Футбол 24" розбирається, що це означає.

Отже, Ігор Суркіс підписав форварда, який не грав ніде, крім Другої ліги. Чемпіонат Європи U-19 не дуже рахується – це все таки не той рівень. Багато талантів і зірок юнацького Євро потім просто губляться у дорослому футболі. Супряга обійшовся Динамо в не менше ніж 6 мільйонів євро. Якщо його продадуть в Європу, доведеться ще й ділитись половиною трансферу. Президент СК Дніпро-1 казав, що не відпустить його менш ніж за 15 мільйонів, але й такі умови є досить вражаючими. Рома, Аякс, РБ Лейпциг і Манчестер Сіті проявляли інтерес, але навряд чи заплатили за гравця нижчих дивізіонів такі гроші. Ігор Суркіс вирішив, що ризик виправданий.

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Владислав народився у Сараті – крихітному містечку на Одещині. Нині його інтереси представляє агенція Івана Піроженка. Це людина, яка є менеджером таких гравців, як Євген Селезньов, Микита Бурда, Тарас Степаненко, Євген Хачереді, Сергій Рибалка, Іван Петряк, Олексій Шевченко, Максим Коваль, Георгій Бущан та інші. Сам же Супряга має двох кумирів. В Україні рівнявся на іншого екс-дніпрянина Євгена Коноплянку. В Європі це Кріштіану Роналду, який зробив себе сам пекельною роботою над собою (і це гарний приклад для наслідування насправді), хоча талантом поступається Мессі.

Відео голів Супряги за збірну України U-19 і СК Дніпро-1

Позитив

Супряга не тільки відчуває момент у чужому штрафному, але і здатен забивати небанальні голи. Простіше кажучи, це не Бєсєдін. На гру форварда, народженого у 2000-му, неболяче дивитись. Від цього юнака можна завжди чекати якогось дива. Обійти 3-4 захисників і забити. Пробити якимсь неймовірним ударом через себе. Не опускаючи м'яч на землю, прошити воротаря з гострого кута. Плюс він не такий залежний від штрафного майданчика. Відтягуватись у глибину, брати гру на себе і не чекати підмоги – він уже показав, що може все це. При потребі може допомагати Бєсєдіну в ролі легкого форварда з глибини.

Допис, поширений Vlad Supriaha (@v_supriaha) 18 Лис 2017 р. о 11:05 PST

Відео крутого гола Супряги у Другій лізі

Інший позитивний для киян момент. Динамо продовжує залишатись найперспективнішим напрямком для молодих українців. Як мінімум в атакувальній лінії, де той же Шахтар, схоже, на роки вперед розраховує виключно на бразильців і їм подібних. І це попри те, що фінансово Суркіс з Ахметовим сьогодні й близько не тягається. Щоб не було нестерпно боляче, як тому ж Петряку, варто йти в Динамо. Або робити, як Маліновський – не потрібний Шахтарю центрхав є одним з найкращих зараз за реалізацією і виконанням штрафних ударів.

Супрягу недарма порівнюють з Фернандо Торресом і Андрієм Шевченком. Так, усі ці пошуки нового Шеви умовні та дуже медійні штуки. Але. Влад уже зараз з легкістю втікає від захисників більше на швидкості, ніж на неймовірному дриблінгу, далеко від штрафного. Причому, як його великий попередник, частенько робить свої рейди з флангів. Вихованець Дніпра бігає і зліва, і справа – значно додає варіативності тренерові.

Якось у Другій лізі він розвинув швидкість у 35,8 км/год, перевершивши рекорд сезону АПЛ від Лероя Сане. Зрештою, цілком заслужено посів місце центрфорварда у символічній збірній Євро-2018 U-19 від УЄФА, хоча й зламався дуже швидко у півфіналі проти Португалії, що стало одним із переломних моментів. Якщо хлопець відповідатиме важкою щоденною працею своїм заявленим амбіціям (а це Золотий м'яч і тріумф у Лізі чемпіонів) і знайде свого тренера (як Лобановський для Шеви чи Газзаєв для Ярмоленка), усе в нього має скластись дуже добре.

Негатив

Супряга любить гру на контратаках. Проти Шахтаря чи фаворитів Ліги чемпіонів саме те, що лікар прописав. Однак чи часто команда Хацкевича так грає? Ні, в УПЛ перемоги приходять важко, і від позиційної гри тут не втечеш. Коли перед воротами суперника щільно припарковані декілька автобусів, швидкісну вибуховість Влада якось важко сприймати як вбивчий козир. Над роботою в таких некомфортних умовах, як і над стабільністю, реалізацією, грою головою і неробочою лівою, йому ще працювати і працювати.

Досвід – інше цікаве питання. Супряга клав голи пачками на рівні дитячо-юнацького футболу (50 у 54 матчах), однак вихід на Другу лігу став певним охолодженням. Для форварда безумовного лідера дивізіону 7 голів у 22 матчах – доволі скромний показник. Загалом у професійному футболі 12 голів за 43 матчі, згідно з даними ФФУ. Словом, на дорослому рівні Владислав усе ще багато обіцяє, видаючи зрідка реальні шедеври європейського рівня. Однак не повторити б йому долю інших нападників Артема Довбика та Дениса Баланюка, які спалахнули у Дніпрі, а зараз поневіряються по заштатних клубах.

У Динамо останні часом якось теж не складається з молоддю. Ніби й багато її десь на підступах, але Шапаренко і Циганков – по суті єдині, хто по-справжньому засвітився серед усіх тих талантів, які добре себе проявляли в тій же Юнацькій лізі чемпіонів до 19 років. Той же Русин виходить рідко, забиває, але й далі глибоко сідає на лаву, поступаючись київській версії Олів'є Жиру періоду ЧС-2018. Такі клуби, як Динамо, переростають багатьох дуже хороших гравців і талантів.

Останній момент – питання щодо виправданості. Динамо потрібен форвард для Ліги чемпіонів уже і зараз. Супряга при всіх його талантах навряд чи ним є. Зате заплачено за нього немалі гроші (хоч, може, тут у справу вступають якісь бізнесові домовленості Суркіса та Коломойського, які зменшують ризики – в нашому футболі можливо все). А ось того самого форварда і досі шукають. І це дуже дивно. Виникає питання, то гроші на добротного форварда, виявляється, є чи їх таки немає? Хочеться сподіватись, що трансфер Супряги – не тільки справа принципу і робота на випередження, аби талант не дістався Шахтарю. Хоча колись це спрацювало у випадку з Ярмоленком, якого також називали новим Шевченком.

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У Динамо цього літа понабирали гравців туди, де якраз не найбільші проблеми. Нинішня трансферна політика киян нагадує жадібність і роботу на кількість, а не підсилення. Не хочеться думати, що зміцнюють і так непогано укомплектовані позиції, бо немає варіантів на заповнення слабких місць. Так, беруть непоганих у перспективі гравців, але ніби тільки тому, що "погано лежать" і нарешті доступні, а не через те, що життєво необхідні. Уже скоро плей-офф ЛЧ, якщо вдасться пройти непоступливу Славію. І дуже схоже на те, що президент Динамо дійсно чекає результатів усієї кваліфікації: за сам вихід у груповий етап команда отримує кілька десятків євро – ось частина цих коштів і піде на нового снайпера.

Чим все завершиться?

Підсумовуючи, скажемо так: є повне відчуття, що трансфер Супряги не буде чимсь сірим і незрозумілим. Він стане або повним провалом, або новим спалахом зірки, наближеної навіть до Андрія Шевченка чи хоча б іншого Андрія – Ярмоленка. А що про цей трансфер думаєте ви? Бажаєте спробувати себе в ролі нострадамусів? Тоді робіть свій прогноз щодо долі 18-річного форварда в Динамо в опитуванні нижче.